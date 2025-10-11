Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер Штутгарта отримав травму та залишив розташування збірної.

Вінгер Штутгарта Джеймі Левелінг не зіграє за Німеччину у відбірковому матчі чемпіонату світу-2026 проти Північної Ірландії. Про це повідомляє агентство DPA.

Футболіст отримав пошкодження та залишив розташування збірної в суботу. У п’ятничному матчі проти Люксембургу (4:0) Левелінг участі не брав.

Головний тренер Юліан Нагельсманн ще на початку жовтня викликав націонала Брентфорда Кевіна Шаде, який, ймовірно, отримає більше ігрового часу у найближчій зустрічі.

Збірна Німеччини наразі очолює групу А кваліфікації до ЧС-2026, маючи шість очок. Стільки ж — у Північної Ірландії та Словаччини, однак німці випереджають конкурентів за додатковими показниками.