Вінгер Штутгарта отримав травму та залишив розташування збірної.
Джеймі Левелінг, getty images
11 жовтня 2025, 21:47
Вінгер Штутгарта Джеймі Левелінг не зіграє за Німеччину у відбірковому матчі чемпіонату світу-2026 проти Північної Ірландії. Про це повідомляє агентство DPA.
Футболіст отримав пошкодження та залишив розташування збірної в суботу. У п’ятничному матчі проти Люксембургу (4:0) Левелінг участі не брав.
Головний тренер Юліан Нагельсманн ще на початку жовтня викликав націонала Брентфорда Кевіна Шаде, який, ймовірно, отримає більше ігрового часу у найближчій зустрічі.
Збірна Німеччини наразі очолює групу А кваліфікації до ЧС-2026, маючи шість очок. Стільки ж — у Північної Ірландії та Словаччини, однак німці випереджають конкурентів за додатковими показниками.