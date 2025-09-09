Тоні Кроос критично висловився про стан національної команди.
Тоні Кроос, Getty Images
09 вересня 2025, 18:25
Колишній півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос прокоментував нинішній стан національної команди.
"Зараз ми не входимо до команд, які можуть претендувати на найвищі досягнення. Тому що інші просто сильніші. Проте я вважаю, що якщо можна вибирати з найкращих німецьких гравців і всі вони у формі, у нас все одно є свої сильні сторони.
Так, зараз ми далекі від того, щоб говорити про титул чемпіона світу. Але турнір відбудеться наступного літа. В даний момент ми дуже далекі від цього і дійсно знаходимося не в кращому становищі. Але влітку – давайте підготуємо потрібних гравців. Нам дуже пощастило, що ми потрапили до групи відбірного турніру, з якої неможливо вилетіти", — наводить слова Крооса Bayerm & Germany.
Нагадаємо, у стартових матчах відбору ЧС-2026 Німеччина поступилася Словаччині (0:2) та обіграла Північну Ірландію (3:1).