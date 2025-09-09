Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тоні Кроос критично висловився про стан національної команди.

Колишній півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос прокоментував нинішній стан національної команди.

"Зараз ми не входимо до команд, які можуть претендувати на найвищі досягнення. Тому що інші просто сильніші. Проте я вважаю, що якщо можна вибирати з найкращих німецьких гравців і всі вони у формі, у нас все одно є свої сильні сторони.

Так, зараз ми далекі від того, щоб говорити про титул чемпіона світу. Але турнір відбудеться наступного літа. В даний момент ми дуже далекі від цього і дійсно знаходимося не в кращому становищі. Але влітку – давайте підготуємо потрібних гравців. Нам дуже пощастило, що ми потрапили до групи відбірного турніру, з якої неможливо вилетіти", — наводить слова Крооса Bayerm & Germany.

Нагадаємо, у стартових матчах відбору ЧС-2026 Німеччина поступилася Словаччині (0:2) та обіграла Північну Ірландію (3:1).