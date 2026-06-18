Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу групового етапу чемпіонату світу-2026, який пройде 19 червня та розпочнеться о 01:00.

У другому турі групи B зустрінуться команди, які все ще шукають свою першу в історії перемогу на чемпіонатах світу. Співгосподарі турніру, збірна Канади, прийматимуть Катар на полі стадіону Бі-Сі Плейс у Ванкувері. Обидва колективи розпочали свій шлях на мундіалі з однакових нічиїх 1:1, продемонструвавши характер і відігравшись по ходу зустрічей. Тепер, коли всі чотири учасники квартету мають рівну кількість очок, очне протистояння стає ключовим у боротьбі за вихід до плей-оф.

КАНАДА — КАТАР

П'ЯТНИЦЯ, 19 ЧЕРВНЯ, 01:00. БІ-СІ ПЛЕЙС, ВАНКУВЕР. Суддя: Крістіан Гарай (Чилі).

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Уперше в історії від Канади чекають серйозних результатів на домашньому світовому форумі, і цей тиск помітно позначився на діях команди у стартовому турі. Підопічні Джессі Марша виглядали скутими та нервовими у поєдинку проти Боснії і Герцеговини, особливо в атакувальній фазі, де підводила якість останнього пасу. Американському фахівцеві доведеться ухвалити кілька непростих кадрових рішень, головне з яких — участь капітана Альфонсо Девіса, який пропустив перший матч через травму підколінного сухожилля. Його повернення на знайомий стадіон у Ванкувері може стати вирішальним фактором.

Канадці мають неприємну тенденцію: у семи матчах на чемпіонатах світу вони шість разів пропускали першими, і лише в минулу п'ятницю вперше змогли вирвати нічию завдяки голу Кайла Ларіна. Попри нещодавні невдачі у поєдинках з азійськими збірними, "кленові листки" мають позитивний досвід зустрічей саме з Катаром, який вони впевнено переграли з рахунком 2:0 в осінньому товариському матчі перед минулим мундіалем.

Катар у своєму стартовому поєдинку проти Швейцарії продемонстрував неймовірну витримку та характер, вирвавши нічию на четвертій компенсованій хвилині завдяки автоголу суперника. Підопічні Хулена Лопетегі перебували під шквальним вогнем атак, проте дива у воротах від Махмуда Абунади, який здійснив дев'ять сейвів, дозволили команді залишитися у грі до самого кінця.

Попри статус аутсайдера групи, дворазові чинні чемпіони Азії готові знову дивувати. Проте статистика грає проти "бордових": команда не знає смаку перемог уже сім матчів поспіль, забиваючи при цьому не більше одного м'яча за гру. Востаннє Катар перемагав представника КОНКАКАФ на північноамериканському континенті ще влітку 2023 року, коли здолав Мексику на Золотому кубку. Лідери команди Акрам Афіф та Алмуез Алі прагнутимуть нарешті відкрити лік своїм голам на чемпіонатах світу та перервати цю невтішну серію.

Очікується безкомпромісна боротьба, адже нічия стратегічно не влаштує жодну з команд. Канада володіє потужнішим складом і гратиме за шаленої підтримки рідних трибун, що робить її фаворитом. Катар, своєю чергою, знову зробить ставку на організовану оборону та контратаки. Навряд чи варто чекати великої кількості забитих м'ячів, оскільки ціна помилки у цьому протистоянні є надто високою.

👑 betking пропонує поставити на перемогу Канади з коефіцієнтом 1.30, а ймовірний успіх збірної Катару оцінюється в 12.00. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 5.50.

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ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

КАНАДА: Крепо — Джонстон, Де Фужероль, Корнеліус, Ларєї — Б'юкенен, Еуштакіу, Коне, Міллар — Дж. Девід, Ларін

КАТАР: Абунада — Аль-Раві, Мігел, Хухі, Х. Ахмед — Габер, Мадібо, Лає, Жуніор — Афіф, Алі

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прогноз 2:1

21+

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