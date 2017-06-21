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Чешский нападающий Милан Барош вернулся в родной клуб.

Как сообщает официальный сайт клуба, 35-летний нападающий Милан Барош подписал соглашение с Баником на один сезон. Сам футболист заявил, что рад возможности завершить карьеру в родном клубе.

Отметим, что Милан является воспитанником клуба из Остравы. Чех защищал цвета Баника с 1998 по 2001 год, а также выступал в 2013 году и сезоне-2014/15.

В прошлом сезоне Барош сыграл за Слован 24 матча, забив 5 мячей.