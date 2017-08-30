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Полузащитник Андерлехта Диего Капель стал свободным агентом.

Капель объявил об уходе из Андерлехта, сообщил футболист с помощью своей страницы в Twitter.

Однако испанский вингер не упомянул, в каком клубе он намерен продолжить карьеру.

Экс-игрок Дженоа мог сменить бельгийский клуб еще в январе, ввиду отсутствия игровой практики, но принял решение отыграть еще полсезона.

В сезоне-2016/17 29-летний вингер отыграл за Андерлехт 25 матчей во всех турнирах, забив при этом 2 гола и сделав 3 ассиста.