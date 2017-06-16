U-21

В Польше состоится 21-й чемпионат Европы среди молодежных сборных.

На молодежном чемпионате Европы свои первые матчи проведут участники группы А. В матче открытия, в городе Кельце на стадионе Колпортер Арена, встретятся действующие чемпионы из Швеции и сборная Англии. Начало матча в 19:00.

После этого матча, в 21:45 по Киеву, на поле Арены Люблин выйдут хозяева чемпионата, которым будут противостоять словаки.

Представляем Вам составы групп и расписание матчей турнира:

Группа А Польша Швеция Англия Словакия



1-й тур

16.06. 19:00 Швеция U21- Англия U21

16.06. 21:45 Польша U21 — Словакия U21

2-й тур

19.06. 19:00 Словакия U21 — Англия U21

19.06. 21:45 Польша U21 — Швеция U21

3-й тур

22.06. 21:45 Англия U21 — Польша U21

22.06. 21:45 Словакия U21 — Швеция U21

Группа В Португалия Сербия Испания Македония



1-й тур

17.06. 19:00 Португалия U21 — Сербия U21

17.06. 21:45 Испания U21 — Македония U21

2-й тур

20.06. 19:00 Сербия U21 — Македония U21

20.06. 21:45 Португалия U21 — Испания U21

3-й тур

23.06. 21:45 Македония U21 — Португалия U21

23.06. 21:45 Сербия U21 — Испания U21

Группа С Польша Швеция Англия Словакия



1-й тур

18.06. 19:00 Германия U21 — Чехия U21

18.06. 21:45 Дания U21 — Италия U21

2-й тур

21.06. 19:00 Чехия U21 — Италия U21

21.06. 21:45 Германия U21 — Дания U21

3-й тур

24.06. 21:45 Италия U21 — Германия U21

24.06. 21:45 Чехия U21 — Дания U21

Ранее Football.ua писал о шансах команд на предстоящем турнире.