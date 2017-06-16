В Польше состоится 21-й чемпионат Европы среди молодежных сборных.
На молодежном чемпионате Европы свои первые матчи проведут участники группы А. В матче открытия, в городе Кельце на стадионе Колпортер Арена, встретятся действующие чемпионы из Швеции и сборная Англии. Начало матча в 19:00.
После этого матча, в 21:45 по Киеву, на поле Арены Люблин выйдут хозяева чемпионата, которым будут противостоять словаки.
Представляем Вам составы групп и расписание матчей турнира:
|Группа А
|Польша
|Швеция
|Англия
|Словакия
1-й тур
16.06. 19:00 Швеция U21- Англия U21
16.06. 21:45 Польша U21 — Словакия U21
2-й тур
19.06. 19:00 Словакия U21 — Англия U21
19.06. 21:45 Польша U21 — Швеция U21
3-й тур
22.06. 21:45 Англия U21 — Польша U21
22.06. 21:45 Словакия U21 — Швеция U21
|Группа В
|Португалия
|Сербия
|Испания
|Македония
1-й тур
17.06. 19:00 Португалия U21 — Сербия U21
17.06. 21:45 Испания U21 — Македония U21
2-й тур
20.06. 19:00 Сербия U21 — Македония U21
20.06. 21:45 Португалия U21 — Испания U21
3-й тур
23.06. 21:45 Македония U21 — Португалия U21
23.06. 21:45 Сербия U21 — Испания U21
|Группа С
|Польша
|Швеция
|Англия
|Словакия
1-й тур
18.06. 19:00 Германия U21 — Чехия U21
18.06. 21:45 Дания U21 — Италия U21
2-й тур
21.06. 19:00 Чехия U21 — Италия U21
21.06. 21:45 Германия U21 — Дания U21
3-й тур
24.06. 21:45 Италия U21 — Германия U21
24.06. 21:45 Чехия U21 — Дания U21
Ранее Football.ua писал о шансах команд на предстоящем турнире.