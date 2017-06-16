На молодежном чемпионате Европы свои первые матчи проведут участники группы А. В матче открытия, в городе Кельце на стадионе Колпортер Арена, встретятся действующие чемпионы из Швеции и сборная Англии. Начало матча в 19:00.

После этого матча, в 21:45 по Киеву, на поле Арены Люблин выйдут хозяева чемпионата, которым будут противостоять словаки.

Представляем Вам составы групп и расписание матчей турнира:

Группа А
Польша
Швеция
Англия
Словакия


1-й тур

16.06. 19:00        Швеция U21- Англия U21
16.06. 21:45        Польша U21 — Словакия U21

2-й тур

19.06. 19:00        Словакия U21 — Англия U21
19.06. 21:45        Польша U21 — Швеция U21

3-й тур

22.06. 21:45        Англия U21 — Польша U21
22.06. 21:45        Словакия U21 — Швеция U21

Группа В
Португалия 
Сербия 
Испания 
Македония 


1-й тур

17.06. 19:00        Португалия U21 — Сербия U21
17.06. 21:45        Испания U21 — Македония U21

2-й тур

20.06. 19:00        Сербия U21 — Македония U21
20.06. 21:45        Португалия U21 — Испания U21

3-й тур

23.06. 21:45        Македония U21 — Португалия U21
23.06. 21:45        Сербия U21 — Испания U21

Группа С
Польша
Швеция
Англия
Словакия


1-й тур

18.06. 19:00        Германия U21 — Чехия U21
18.06. 21:45        Дания U21 — Италия U21

2-й тур

21.06. 19:00        Чехия U21 — Италия U21
21.06. 21:45        Германия U21 — Дания U21

3-й тур

24.06. 21:45        Италия U21 — Германия U21
24.06. 21:45        Чехия U21 — Дания U21

Ранее Football.ua писал о шансах команд на предстоящем турнире.