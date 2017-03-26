Франция

Монако повесил ценник на своего главного таланта — форварда Килиана Мбаппе.

Мбаппе громко заявил о себе в текущем сезоне. 18-летний футболист стал важнейшим игроком Монако и во многом благодаря его действиям команда пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Всего на его счету 19 голов и 11 ассистов в 32 матчах за Монегасков во всех турнирах.

Такая результативность привела к тому, что на молодого футболиста нацелились многие топ-клубы Европы.

Как сообщает издание Express, Монако готов рассмотреть предложения по Мбаппе, если потенциальный покупатель предложит не меньше 150 миллионов евро.

Если же французскому клубу удастся продать Мбаппе за вышеуказанную сумму, то Килиан станет самым дорогим футболистом в истории футбола.

Отметим, ранее была информация, что Монако не согласился продавать своего таланта за 110 миллионов евро.