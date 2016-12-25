Северная Америка

Перспективы возвращения на футбольное поле полузащитника Сиэтл Саундерс и сборной США Клинта Дэмпси остаются туманными.

26 августа Сиэтл встречался с Портлендом. Врачи запретили Дэмпси принимать участие в матче из-за сердечной аритмии. С тех пор Клинт не сыграл ни одного матча.

Сиэтл в своей оценке ситуации был "сдержанно оптимистичным" и предсказывал, что Дэмпси сможет вернуться на поле в 2016 году. 14 сентября Клинт вернулся к тренировкам, однако не прошло и двух недель, как его возвращение к концу года было полностью исключено. С тех пор он делает лишь легкие упражнения.

"Мы не знаем, будет ли Дэмпси снова играть в футбол, на каком уровне он сможет играть, как долго он будет играть и так далее. Это все вещи, которых мы не знаем", — заявил гендиректор Сиэтла Герт Лагервей.

Клинт Дэмпси – второй бомбардир в истории сборной США, а также один из 5 человек, сыгравших наибольшее количество матчей за эту команду. На его счету 130 матчей и 52 гола за США.