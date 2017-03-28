Северная Америка

Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба подпишет контракт с клубом USL Финикс Райзинг.

Дрогба находится в статусе свободного агента после окончания его контракта с клубом МЛС Монреаль Импакт.

Слухи связывали 39-летнего ивуарийца с переходом в бразильский Коринтианс, но опытный нападающий, видимо, решил остаться в США.

France Football утверждает, что Дрогба подпишет трехлетний контракт с Финикс Райзинг с переходом на должность спортивного директора во второй год.

В составе Финикс Райзинг, представителя второй по значимости лиги США и Канады USL, Дрогба воссоединится со своим бывшим товарищем по Челси Шоном Райтом-Филлипсом.