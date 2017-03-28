Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба подпишет контракт с клубом USL Финикс Райзинг.
Дидье Дрогба, Getty Images
28 марта 2017, 19:59
Дрогба находится в статусе свободного агента после окончания его контракта с клубом МЛС Монреаль Импакт.
Слухи связывали 39-летнего ивуарийца с переходом в бразильский Коринтианс, но опытный нападающий, видимо, решил остаться в США.
France Football утверждает, что Дрогба подпишет трехлетний контракт с Финикс Райзинг с переходом на должность спортивного директора во второй год.
В составе Финикс Райзинг, представителя второй по значимости лиги США и Канады USL, Дрогба воссоединится со своим бывшим товарищем по Челси Шоном Райтом-Филлипсом.