Испания

Тренер Матрасников Диего Симеоне намерен приобрести полузащитника Байера и сборной Словении Кевина Кампля.

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне собирается произвести омоложение состава. В частности Чоло срочно подыскивает замену 34-летнему капитану своей команды Габи и его партнеру по линии полузащиты 36-летнему португальцу Тьягу.

В качестве замены ветеранам "кольчонерос" рассматривают кандидатуру 26-летнего Кевина Кампля из Байера. Словенец уже давно находится "на карандаше" у скаутов Атлетико, а последняя встреча между двумя командами в Лиге чемпионов еще более укрепила уверенность Симеоне в том, что ему нужен именно Кампль.

Как сообщает As, после ответного поединка в 1/8 финала Лиг чемпионов представители Атлетико начнут переговоры с Байером. По информации испанского издания, в контракте словенца, действующем до июня 2020 года, есть пункт, согласно которому клуб должен отпустить его, если за футболиста предложат не менее 11 миллионов евро. Если, конечно, он сам этого захочет.