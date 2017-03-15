Испания

Центрбэк Драконов Фелипе Монтейра по окончании сезона может усилить команду Зинедина Зидана.

Руководство королевского клуба достигло устной договоренности с агентом Джулиано Бертолуччи, представляющим интересы 27-летнего Монтейры. Теперь Реалу предстоит провести переговоры с Порту относительно суммы трансфера игрока.

Контракт Фелипе с португальским клубом рассчитан до 2021 года и включает в себя клаусулу выкупа в размере 50 млн евро. Тем не менее, по информации AS, мадридцы смогут заполучить игрока примерно за 25 – 30 млн, так как в данный момент руководство Порту выискивает средства для погашения клубного долга, составляющего порядка 100 млн евро.

Главными козырями Монтейры являются его скорость, физическая мощь и отличная игра на втором этаже. Благодаря своим выступлениям за португальскую команду в нынешнем сезоне Фелипе получил первый в карьере вызов в национальную сборную Бразилии, где под руководством Тите примет участие в ближайших играх отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

Наставник мадридцев Зинедин Зидан уже дал согласие на трансфер Монтейры, ознакомившись с данными скаутов Реала, которые пристально следили за Фелипе в течение последних месяцев.

Бразильского защитника Бланкос рассматривают в качестве замены своему 34-летнему ветерану Пепе, который все никак не может договориться о новом контракте с клубом и с большой долей вероятности покинет Мадрид по окончании нынешнего сезона.