Сине-гранатовые решили воспользоваться опцией обратного выкупа полузащитника Жерара Деулофеу.
Жерар Деулофеу, getty images
29 марта 2017, 18:45
Деулофеу является воспитанником Барселоны, однако за первую команду испанского клуба полузащитник провел всего два матча.
Впоследствии Жерар на правах аренды выступал за Эвертон и Севилью, а в 2015 году игрок стал полноценным игроком Ирисок. При оформлении трансфера Барселона оставила за собой право выкупить Деулофеу за 12 миллионов евро.
В январе этого года английский клуб отправил 23-летнего полузащитника в аренду в Милан, где Деулофеу стал показывать хорошую игру, что в итоге привело к вызову в сборную Испании.
Как информирует издание Mundo Deportivo, в связи с последними впечатляющими выступлениями Деулофеу руководство Барселоны приняло решение выкупить контракт игрока у Эвертона.
При этом отмечается, что к такому шагу блаугранас могут прибегнуть для того, чтобы заработать на последующей перепродажи футболиста.
Также не исключается, что Деулофеу может получить очередной шанс в Барселоне.
После перехода в Милан испанский футболист провел за россо-нери 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.