Испания

Сине-гранатовые решили воспользоваться опцией обратного выкупа полузащитника Жерара Деулофеу.

Деулофеу является воспитанником Барселоны, однако за первую команду испанского клуба полузащитник провел всего два матча.

Впоследствии Жерар на правах аренды выступал за Эвертон и Севилью, а в 2015 году игрок стал полноценным игроком Ирисок. При оформлении трансфера Барселона оставила за собой право выкупить Деулофеу за 12 миллионов евро.

В январе этого года английский клуб отправил 23-летнего полузащитника в аренду в Милан, где Деулофеу стал показывать хорошую игру, что в итоге привело к вызову в сборную Испании.

Как информирует издание Mundo Deportivo, в связи с последними впечатляющими выступлениями Деулофеу руководство Барселоны приняло решение выкупить контракт игрока у Эвертона.

При этом отмечается, что к такому шагу блаугранас могут прибегнуть для того, чтобы заработать на последующей перепродажи футболиста.

Также не исключается, что Деулофеу может получить очередной шанс в Барселоне.

После перехода в Милан испанский футболист провел за россо-нери 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.