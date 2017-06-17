Испания

Полузащитник Атлетико Янник Феррейра-Карраско привлек внимание Арсенала и Баварии, но его возможный трансфер зависит от перехода Алексиса Санчеса.

Бавария желает подписать вингера/форварда Арсенала Алексиса Санчеса. Чилиец является главной трансферной целью для мюнхенцев, но пока что неизвестно, удастся ли его заполучить. На пути трансфера Санчеса в Баварию вполне может стать Манчестер Сити. В таком случае мюнхенцы переключатся на Янника Карраско из Атлетико, — сообщает AS.

Арсенал также задумывается о замене Алексиса Санчеса. Если Канониры потеряют чилийца, то постараются это восполнить все тем же Янником Карраско.

Заполучить бельгийца из Атлетико будет весьма непросто, так как клуб не летом не сможет подписывать новичков из-за трансферного бана.

В нынешнем сезоне на счету Янника 53 матча во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 5 результативными передачами.