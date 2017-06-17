Испания

Полузащитник сборной Португалии Луиш Нани может покинуть Валенсию.

Руководство Валенсии готово продать своего полузащитника в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

В данный момент хавбек находится в составе сборной Португалии, которая примет участие в Кубке Конфедераций.

Действующее соглашение Нани истекает летом 2019 года. В прошедшем сезоне португалец принял участие в 25 матчах Примеры и сумел отметиться в них пятью голами, а также отдать восемь голевых передач.