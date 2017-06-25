Испания

Полузащитник мадридского Реала Матео Ковачич может перебраться в стан злейшего врага своего нынешнего клуба — каталонской Барселоны.

Как информирует испанское издание Don Balon, в услугах Ковачича заинтересован лично главный тренер блаугранас Эрнесто Вальверде.

Отмечается, что Вальверде является давним поклонником таланта 23-летнего хорвата.

При этом сам Ковачич не доволен текущим этапом своей карьеры и подумывает об уходе из Реала.

В минувшем сезоне Ковачич провел за Реал 39 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.