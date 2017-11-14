Испания

Голкипер Атлетика Кепа Аррисабалага заинтересовал "старую синьору".

23-летний баскский вратарь является одной из главных трансферных целей Реала на январское окно.

Мадридцы планируют активировать опцию выкупа в контракте игрока, которая составляет 20 млн евро.

Как сообщает Marca, конкуренцию "королевскому клубу" планирует составить Ювентус, видящий в Аррисабалаге достойную замену Джанлуиджи Буффону, который по окончании нынешнего сезона, вероятно, завершит карьеру.

Действующее соглашение Кепы с Атлетиком подходит к концу будущим летом

В нынешнем сезоне Аррисабалага отыграл 10 матчей в примере, в среднем пропуская 1,5 гола за игру.