Испания

Форвард Сельты Максимилиано Гомес может покинуть клуб уже этой зимой.

Гомес перебрался в Сельту летом этого года из уругвайского клуба Спортинг Дефенсор. "Кельты" заплатили за 21-летнего форварда 4 миллиона евро.

У Гомеса пошла игра в Испании и он за 10 матчей Ла Лиги сумел забить 5 голов. Это привело к тому, что за ним стали следить многие клубы со всего мира.

Галисийский газеты уверяют, что Сельта получила очень заманчивое предложение по Гомесу от одного из китайских клубов. По слухам, речь идет о 20 миллионах евро.

При этом отмечается, что сам Гомес считает, что ему рано уходить и хочет продолжить выступать за Сельту. Его контракт будет действовать до 2022 года.

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