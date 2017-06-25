Турция

Пока Севилья спорит с Интером о цене на полузащитника сборной Черногории Стевана Йоветича, Галатасарай готов заплатить нужную сумму не торгуясь.

Поскольку Бафетимби Гомес, принадлежащий Соунси, но выступавший в аренде за Марсель, не горит желанием принимать приглашение Галатасарая, турецкий гранд намерен переключиться на другого нападающего — Стевана Йоветича.

Интер, которому принадлежит черногорец, и Севилья, за которую Стеван провел минувший сезон в аренде, никак не могут договориться о цене футболиста. Итальянцы настаивают на сумме, прописанной в контракте у Йоветича — 13 миллионов евро. Испанцы же считают, что это дорого, и готовы выкупить его за 10 миллионов, или заплатить 20, если к Йоветичу Змеи добавят еще и Эвера Банегу.

А вот для Галатасарая, как сообщает Sportvadisi.com, 13 миллионов за капитана сборной Черногории — вполне приемлемая цена, лишь бы сам футболист согласился перебраться в Стамбул.