Лига Европы

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поведал о том, как поддерживает форму во время отпуска, а также отметил, что перед его командой стоит задача выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

"Скоро начнем готовиться к предстоящим матчам Лиги Европы против Сельты. Наша задача – пройти в следующий этап", — цитирует Степаненко официальный сайт Горняков.

Напомним, что за выход в 1/8 финала Лиги Европы Шахтер сразится с испанской Сельтой. Первый матч состоится 16 февраля в Испании, а ответный — 23 февраля в Украине.

Также Степаненко рассказал, как он поддерживает физическую форму во время отпуска.

"Я всегда придерживаюсь определенной диеты и стараюсь не есть вредные продукты. Конечно, регулярно посещаю зал для фитнеса – это уже давно стало частью моей жизни, в том числе на отдыхе".