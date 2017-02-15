Лига Европы

Тренер Вильярреала Фран Эскриба поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Волками в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Я не хотел получить в соперники Рому. Если бы меня попросили назвать 3-4 команды, против которых я бы не хотел играть, то римляне были бы одной из них", — начал наставник Желтой Субмарины.

"Рома прибавила с точки зрения игры в обороне, но и мы не хотим принижать достоинство нашей передней линии. Вильярреал будет оставаться сами собой, забивать и атаковать".

"Нам следует быть осторожными во время стандартов и опасаться скорости флангов Ромы".

"Исторически так сложилось, что мы хорошо играем против итальянских команд, но это ничего не значит", — подытожил Эскриба.

Матч между Вильярреалом и Ромой состоится завтра, в 22:05 по киевскому времени.