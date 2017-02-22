Лига Европы

Вингер Шахтера Марлос дал свой комментарий накануне поединка с Сельтой в Лиге Европы.

Уже завтра Горняки проведут ответный матч против Сельты в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Постепенное улучшаем свою игру. Убежден, в Харькове будем выглядеть значительно лучше, чем в Виго", — сказал Марлос.

"Думаю, этот матч станет сложнее для соперника, ведь испанцам труднее приспособиться к таким погодным условиям. А мы к украинскому климату уже давно привыкли", — добавил игрок.

Напомним, что в первом матче оранжево-черные минимально одолели Кельтов со счетом 1:0.