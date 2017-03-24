Лига Европы

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли получил дисквалификацию за свой грубый фол в матче с Гентом.

УЕФА принял решение дисквалифицировать полузащитника Тоттенхэма Деле Алли на три матча еврокубков.

Игрок получил прямую красную карточку во время матча 1/16 финала Лиги Европы против Гента. Алли грубо сыграть против Брехта Деягере в первом тайме, за что получил свое первое удаление в карьере.

В УЕФА изучили отчет рефери Жорже Соузы и по его итогам приняли решение наказать игрока. Таким образом, Алли не поможет Тоттенхэму в первом круге группового этапа, если Шпоры пробьются в еврокубки.

Стоит отметить, что ранее Деле Алли попал в Книгу рекордов Гиннеса.