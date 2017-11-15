ЧМ-2018. Отбор
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал непопадание в следующем году сборной Италии на ЧМ.
Йоахим Лев, Getty Images
15 ноября 2017, 13:50
В ответном стыковом матче против шведов Италия так и не смогла забить (0:0), оставшись за бортом чемпионата мира-2018.
"Говорят, Де Росси отказался выходить на замену, потому что Италии нужен был нападающий. Это сильный поступок. Жаль, что онине прошли на чемпионат мира. Я был бы счастлив, если бы они участвовали в турнире", – цитирует Лева Goal.com.
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