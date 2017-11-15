ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал непопадание в следующем году сборной Италии на ЧМ.

В ответном стыковом матче против шведов Италия так и не смогла забить (0:0), оставшись за бортом чемпионата мира-2018.

"Говорят, Де Росси отказался выходить на замену, потому что Италии нужен был нападающий. Это сильный поступок. Жаль, что онине прошли на чемпионат мира. Я был бы счастлив, если бы они участвовали в турнире", – цитирует Лева Goal.com.

Ранее главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что он не подавал в отставку.

Вратарь Порту Икер Касильяс выразил поддержку своему другу — голкиперу Ювентуса Джанлуиджи Буффону, после поражения сборной Италии.