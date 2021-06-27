Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала турнира.

Сборная Франции сыграет против национальной команды Швейцарии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Дидье Дешама.

Так, на победу Франции предлагается коэффициент 1,60, тогда как потенциальный успех швейцарцев оценивается показателем 7,30. Коэффициент на ничейный результат — 3,80.

При этом букмекеры считают, что французы вряд ли одержат победу в 4 и более мячей. Коэффициент на это — 12,00.

Напомним, матч Франция — Швейцария состоится в понедельник, 28 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.