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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Харьковский Металлист 1925 на своем поле примет Колос из Ковалевки в рамках 17 тура украинской Премьер-лиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке чуть больше у подопечных Виталий Кривенцова.

Так, на победу Металлиста 1925 предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Колоса оценивается показателем 2,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,15.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом поединке не будет забитых голов. Этот исход оценивается коэффициентом 8,70.

Напомним, что матч Металлист 1925 — Колос состоится завтра, 4 декабря, в 19:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете на Football.ua.