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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Итальянская Аталанта на своем поле примет испанский Вильярреал в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Джан Пьеро Гасперини.

Так, на победу Аталанты предлагается коэффициент 1,75, тогда как потенциальный успех "желтой субмарины" оценивается показателем 4,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что итальянская команда не сможет распечатать ворота Вильярреала. Этот исход оценивается коэффициентом 6,20.

Напомним, что матч Аталанта — Вильярреал состоится сегодня, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.