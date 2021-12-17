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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Германии.

Мюнхенская Бавария на своем поле примет Вольфсбург в рамках 17 тура немецкой Бундеслиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юлиана Нагельсманна.

Так, на победу Баварии предлагается коэффициент 1,20, тогда как потенциальный успех команды Вольфсбурга оценивается показателем 13,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,90.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом матче будет забит только один гол. Этот исход оценивается коэффициентом 7,40.

Напомним, что матч Бавария — Вольфсбург состоится сегодня, 17 декабря, в 21:30 по киевскому времени.