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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги конференцій.

У півфінальному матчі Ліги конференцій у відповідь італійська Рома на своєму полі прийме англійський Лестер. На думку букмекерських кампаній фаворитами цього протистояння є підопічні Жозе Моуріньо.

Так на перемогу "вовків" в основний час матчу пропонується коефіцієнт — 2,15, тоді як успіх "лис" оцінено показником — 3,60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом – 3,40.

Якщо говорити про шанси на прохід у наступну стадію, тобто фінал турніру, то успіх Роми оцінено у коефіцієнт – 1,57, а Лестера – 2,50.

Нагадаємо, матч Рома-Лестер відбудеться сьогодні, 5 травня, о 22:00 за київським часом. Перша гра закінчилася із рахунком 1:1.