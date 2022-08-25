Команди зійдуться у запеклій боротьбі за вихід до групи головного єврокубка.
Дніпро-1 — АЕК Ларнака, фото СК Дніпро-1
25 серпня 2022, 12:55
У рамках матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА дніпровський Дніпро-1 зустрінеться із кіпрським АЕК Ларнака.
Перша гра у Кошице завершилася поразкою української команди 1:2. На постріл Омрі Альтмана та автогол Олександра Сватка дніпряни відповіли ударом того-таки центрального захисника.
Прогноз на матч АЕК Ларнака — Дніпро-1
Фаворитом цієї зустрічі букмекери вважають АЕК. На перемогу колективу господарів дають коефіцієнт 1,86, на нічию 3,52, на тріумф Дніпра-1 — 3,90.
Так на що ставити?
Букмекери більше вірять в те, що матч буде нерезультативним — ТМ 4 голів можна взяти за 1,10.
На протилежне твердження ви можете поставити за коефіцієнтом 5,55.
У всіх матчах кваліфікації єврокубків до цього АЕК обмінювався голами зі суперниками.
Матч АЕК Ларнака — Дніпро-1 відбудеться 25 серпня у Ларнаці. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.