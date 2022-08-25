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Команди зійдуться у запеклій боротьбі за вихід до групи головного єврокубка.

У рамках матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА дніпровський Дніпро-1 зустрінеться із кіпрським АЕК Ларнака.

Перша гра у Кошице завершилася поразкою української команди 1:2. На постріл Омрі Альтмана та автогол Олександра Сватка дніпряни відповіли ударом того-таки центрального захисника.

Прогноз на матч АЕК Ларнака — Дніпро-1

Фаворитом цієї зустрічі букмекери вважають АЕК. На перемогу колективу господарів дають коефіцієнт 1,86, на нічию 3,52, на тріумф Дніпра-1 — 3,90.

Так на що ставити?

Букмекери більше вірять в те, що матч буде нерезультативним — ТМ 4 голів можна взяти за 1,10.

На протилежне твердження ви можете поставити за коефіцієнтом 5,55.

У всіх матчах кваліфікації єврокубків до цього АЕК обмінювався голами зі суперниками.

Матч АЕК Ларнака — Дніпро-1 відбудеться 25 серпня у Ларнаці. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.