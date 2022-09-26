Рейтинг букмекеров

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках шостого туру Ліги націй Англія на своєму полі прийме Німеччину. Гра відбудеться у Лондоні, на Вемблі.

Англія — Німеччина. Напередодні

За версією букмекерів, трохи більше шансів на перемогу в Англії – на таку подію пропонується коефіцієнт 2.46. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.40. А у разі перемоги Німеччини коефіцієнт буде 2.95.

Тож на що ставити?

Збірна Англії вже вилетіла у дивізіон B, а Німеччина максимум може стати другою за вдалого збігу обставин. Припустимо, що обидві команди спробують атакувати, бо результат поєдинку на них особливо не давить. Вважаємо, що варіант "обидві заб'ють" за 1.75 — варто ризику.

При цьому англійцям потрібна перемога, бо в поточному розіграші Ліги націй вони ще не знали смаку перемог. Тому у першому таймі збірна Англії цілком може перемогти, а на таку подію пропонується коефіцієнт 3.20.

Відповідно, очікується гол Англії в першому таймі — на таку подію пропонується показник 2.10.

Матч Англія – Німеччина відбудеться сьогодні, 26 вересня, о 21:45.