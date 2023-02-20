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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги Європи.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар у Франції зіграє проти Ренна. Гра пройде на стадіоні Роазон Парк, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, Ренн є очевидним фаворитом зустрічі. Перемога французів оцінюється коефіцієнтом 1.67, а перемога "гірників" – 4.7. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник — 4.00.

У першій грі Ренн також вважався явним фаворитом, але команда Ігора Йовічевіча зробила сюрприз, обігравши французів з рахунком 2:1.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на те, що в матчі буде забито три чи менше голів. На такий результат пропонується коефіцієнт – 1.65.

Також можна поставити на прохід однієї з команд у наступну стадію турніру. На Ренн дається коефіцієнт – 2.00, а на Шахтар – 1.79.

Якщо ви, як і ми, вірите в гірників, то можна поставити на те, що українська команда не програє. На це дається коефіцієнт – 2.18.

Крім цього, можна поставити на результат матчу в основний час. На перемогу Ренна дається коефіцієнт 1.67, на успіх Шахтаря — 4.70. Нічия оцінюється показником – 4.00.

Матч Ренн — Шахтар відбудеться 23 лютого о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція зустрічі.