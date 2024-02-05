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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках 23 туру чемпіонату Англії-2023/24 Ліверпуль поступився Арсеналу в Лондоні — 1:3. За "гармашів" забивали Сака, Мартінеллі та Троссар. А у воротах команди Артети м'яч побував після автоголу Габріеля.

Ми пропонували зробити ставку на те, що в матчі буде забито менше чотирьох м'ячів "ТМ 3,5" з коефіцієнтом 1.50. Ставка не зіграла.

Тим часом ставка "обидві команди заб'ють" із коефіцієнтом 1.56 мала успіх.

Якщо ви прислухались до нашої поради та поставили на те, що Ліверпуль заб'є, але матч виграє Арсенал, то вітаємо вас. Ви примножили ставку на 3.67.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Ліверпуль в 23 турі АПЛ-2023/24.