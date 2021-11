В рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря потерпела сокрушительное поражение от римской Ромы со счетом 0:4, из-за чего лишилась даже математических шансов на выход в плей-офф турнира.

Единственный формальный повод для радости в команде Виктора Скрипника по итогам матча с Ромой может быть у голкипера Дмитрия Мацапуры.

Несмотря на то, что в сетку ворот 21-летнего вратаря Зари в тот вечер влетело аж четыре безответных мяча, ему также удалось совершить пять сейвов за игру, один из которых — отраженный пенальти на 41-й минуте, который исполнял Джордан Верету.

Именно момент Дмитрия Мацапуры с отраженным пенальти пресс-служба УЕФА включила в список лучших сейвов минувшего тура Лиги конференций, в который также попали успешные действия Даниэля Переца из Маккаби Тель-Авив, Дэйла Колинга из Линкольна и Йеруна Хаувена из Виттеса.

Видео лучший сейвов пятого тура Лиги конференций:

🧤 Four great saves but which was best on Matchday 5?⁣⁣

⁣⁣

1⃣ Dmytro Matsapura, Zorya Luhansk

2⃣ Daniel Peretz, M. Tel-Aviv

3⃣ Dayle Coleing, Lincoln Red Imps

4⃣ Jeroen Houwen, Vitesse

