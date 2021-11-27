Пресс-служба УЕФА выделила сейв украинского голкипера Зари наряду с тремя другими успешными действиями голкиперов в пятом тура ЛК.
Дмитрий Мацапура, Заря
27 ноября 2021, 01:41
В рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря потерпела сокрушительное поражение от римской Ромы со счетом 0:4, из-за чего лишилась даже математических шансов на выход в плей-офф турнира.
Единственный формальный повод для радости в команде Виктора Скрипника по итогам матча с Ромой может быть у голкипера Дмитрия Мацапуры.
Несмотря на то, что в сетку ворот 21-летнего вратаря Зари в тот вечер влетело аж четыре безответных мяча, ему также удалось совершить пять сейвов за игру, один из которых — отраженный пенальти на 41-й минуте, который исполнял Джордан Верету.
Именно момент Дмитрия Мацапуры с отраженным пенальти пресс-служба УЕФА включила в список лучших сейвов минувшего тура Лиги конференций, в который также попали успешные действия Даниэля Переца из Маккаби Тель-Авив, Дэйла Колинга из Линкольна и Йеруна Хаувена из Виттеса.
Видео лучший сейвов пятого тура Лиги конференций:
Однако в опросе среди болельщиков, в котором приняли участие более 500 человек, сейв Дмитрия Мацапуры пока уступает по количеству голосов другим трем номинантам.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Рома — Заря вы можете на Football.ua.