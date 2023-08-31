Ліга конференцій

Європейський футбольний союз проводить розслідування щодо двох матчів першого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Як повідомляє The Athletic, УЄФА почав розслідування через підозрілу букмекерську активність.

Увагу привернули матчі-відповіді в парах Арсенал Тіват (Чорногорія) — Алашкерт (Вірменія) і РФС (Латвія) — Македонія (Північна Македонія).

Після нічиєї 1:1 у першій грі вірменський клуб у другому поєдинку розбив суперника з рахунком 6:1, а латвійська команда після мінімальної перемоги 1:0 розгромила опонента 4:1 у матчі-відповіді.

Підозрілі ставки та коливання сум у цих матчах можуть свідчити про можливі договірні ігри або інші протиправні дії.

"Відповідно до своєї давньої практики УЄФА утримується від коментарів щодо розслідувань або навіть існування можливих розслідувань через імовірні договірні матчі, щоб не ставити під загрозу процеси розслідування", — ідеться в заяві організації.