Ліга конференцій

Шахтар готується до свого старту у Лізі конференцій в Шотландії.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран провів пресконференцію перед матчем першого туру основного раунду Ліги конференцій проти Абердіна та поділився очікуваннями від гри.

"Завтра на нас чекає складний матч, адже Абердін має футбол у ДНК. Це клуб із великою історією та традиціями, до яких ми повинні ставитися з повагою. У складі багато гравців із досвідом виступів за національні збірні. Проти такого суперника потрібно бути максимально уважними. У нашій команді є молоді футболісти, які перебувають на етапі розвитку, і я сподіваюся, що ми зіграємо у футбол, який відповідає Шахтарю, і зможемо досягти хорошого результату. Але це буде непросто, і нам доведеться дуже добре боротися", — заявив керманич "гірників".

На запитання щодо низької позиції Абердіна в шотландській Прем’єр-лізі Туран відповів наступне:

"Я точно не дивлюся на турнірні таблиці. У футболі завжди потрібно мати повагу. Абердін втрачав багато моментів у попередніх матчах, і навіть якщо ти граєш правильно, результат може не прийти. Вони шукають різні системи та гравців, щоб показати свій максимум. Ми поважаємо їхнього тренера і гравців, адже моменти у футболі дуже цінні. Навіть граючи на вулиці, потрібно бути уважним. Коли приїжджаєш сюди, відчуваєш футбольну культуру цього клубу.

Мій досвід проти шотландських команд? У футболі одні 90 хвилин ніколи не дорівнюють іншим 90 хвилинам. Ми маємо систему і якість, на які спираємося, але у нас є молоді футболісти, яким може бути важко адаптуватися після довгої подорожі. Завтра ми будемо вселяти їм упевненість і пам’ятати, що вони – люди, і помилки можливі. Шанси обох команд рівні".

Окрім цього, турецький фахівець повідомив про поточний стан справ щодо складу та безпосередньо торкнувся теми підготовки до Абердіна.

"Ми залишилися без Егіналду та Невертона через травми. Траоре та Аліссон також недоступні після операцій. Втрата чотирьох ключових гравців атаки засмучує, але ми шукатимемо нові рішення і навчимося на цих ситуаціях. Після перерви на міжнародні матчі побачимо, коли вони зможуть повернутися.

Суперник сильний один в один, багато грає між лініями та виконує навіси з флангів. Вони можуть застосовувати схеми 3–5 чи 4–4–2, тому наші футболісти повинні бути готові до будь-яких рішень на полі. Ми довіряємо нашій системі та рівню гри", — цитує слова Арди Турана офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Абердін — Шахтар відбудеться завтра, 2 жовтня, о 22:00 за Києвом.