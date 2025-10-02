Проблеми з тайм-менеджментом у Лізі конференцій обернулися для киян пропущеним м’ячем.
Олександр Шовковський, fcdynamo.com
02 жовтня 2025, 21:10
Київське Динамо невдало почало виступ у груповому етапі Ліги конференцій, програвши перший тайм Крістал Пелас. Англійці відкрили рахунок на 31-й хвилині після точного удару головою Даніеля Муньйоса.
Гол став наслідком затримки з заміною у складі киян. Захисник Тарас Михавко отримав пошкодження і залишив поле, залишивши команду без одного гравця. Попри це, тренерський штаб готував заміну майже дев’ять хвилин, і саме в цей період суперник реалізував чисельну перевагу.
Назар Волошин з’явився на полі лише на 33-й хвилині, коли рахунок уже був відкритий.
Хронологія подій:
23:45 – арбітр зупинив матч після зіткнення Михавка
25:45 – гравець повернувся на поле після допомоги
26:47 – Михавко сів на газон, почали готувати заміну
29:00 – футболіст вирушив у роздягальню
30:49 – Муньйос забив гол
32:52 – Волошин вийшов на заміну
