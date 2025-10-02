Команді Арді Турана довелось влаштовувати камбек та втримувати переможний рахунок у дебютній грі в Лізі конференцій УЄФА.
Абердін — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
02 жовтня 2025, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар:
Абердін — Шахтар 2:3
Голи: Карлссон, 8 (пен.), Девлін, 69 — Назарина, 39, Лукас, 54, Педріньйо Азеведо, 59
Абердін: Мітов — Кнустер, Мілн, Доррінгтон — Девлін (Нісбет, 86), Армстронг (Шинні, 64), Палаверса (Гельтне-Нільсен, 64), Кларксон (Полвара, 65), Кескінен — Лазетич, Карлссон (Єнгі, 85).
Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Марлон Гомес (Грам, 90) — Лукас (Конопля, 82), Еліас (Мейрелліш, 75), Педріньйо да Сілва (Ізакі, 75).
Попередження: Карлссон, Лазетич, Гельтне-Нільсен, Девлін — Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Різник, Вінісіус