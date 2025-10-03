Ліга конференцій

Футболіст Динамо поділився враженнями від дебюту у Лізі конференцій та оцінив рівень суперника.

Універсал київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував стартовий поєдинок у Лізі конференцій, де кияни зустрілися з англійським Крістал Пелес. Для футболіста цей матч став дебютним у новому єврокубку.

"В принципі, такий само турнір європейського ґатунку, адже в ньому беруть участь європейські команди, тільки ті, які посіли трохи нижчі місця у своїх чемпіонатах. Але все одно дуже сильні команди. І Крістал Пелес, і Фіорентина, і багато інших. Цікаво зустрітись з такими суперниками з найсильніших ліг", – зазначив Караваєв.

"Коли ти відчуваєш таку підтримку навіть команди суперників, команди з АПЛ, яку приїхали підтримати 2,5–3 тисячі вболівальників, які весь матч співали... Ти надихаєшся цією футбольною атмосферою. Від цього ти граєш по-іншому – більш сконцентровано, може десь ризиковано. Мабуть, це зіграло свою роль, бо і наші вболівальники прийшли нас підтримати. Коли відчуваєш цю атмосферу, то і граєш по-іншому.

Ми вигравали боротьбу, контролювали перебіг гри. Звичайно, суперники підтискали, і ми бачили, що вони грають постійно довгими передачами, на що треба реагувати. Ми все робили як треба, і моментів у суперника особливо не було. Вже потім, коли ми пропустили у меншості прикрий гол, почали більше відкриватися. Але ми виконували те, про що домовлялися, тому гра виходила.

Крістал Пелес переживає один із найкращих періодів у своїй історії. Команда вже 19 матчів не знає поразок, здобула два трофеї, посідає третє місце в АПЛ. Можна сказати, що це суперник більш високого рівня, ніж Ліга конференцій. І по супернику, і по грі. Але ж ми граємо у Лізі конференцій, значить такий рівень цього турніру", — підсумував Караваєв.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Крістал Пелес.