Ліга конференцій

Захисник київського Динамо став одним із найактивніших гравців турніру в обороні після першого туру групового етапу.

Оборонець київського Динамо Крістіан Біловар потрапив до трійки лідерів Ліги конференцій УЄФА за кількістю успішних відборів після стартових матчів групового етапу.

У поєдинку проти англійського Крістал Пелес (0:2) 23-річний футболіст продемонстрував високу інтенсивність гри в захисті, здійснивши 12 відборів м’яча. Такий самий показник має Норберт Войтушек із польської Ягеллонії. Найкращим у цьому компоненті став Марін Понграчич із Фіорентини, на рахунку якого 14 відборів.

У нинішньому сезоні Біловар уже провів 14 матчів за Динамо у всіх турнірах, однак поки що не відзначався результативними діями.

Нагадаємо, що у поєдинку УПЛ проти Металіста 1925 захисник отримав травму, через яку може пропустити деякий час.