Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють нідерландський АЗ та донецький Шахтар.
Ізакі Сілва, фото ФК Шахтар Донецьк
16 квітня 2026, 18:50
Нідерландський АЗ та донецький Шахтар зіграють матч-відповідь чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА на стадіоні АФАС.
Лірой Ехтелд, після поразки в першій грі (0:3), використав із перших хвилин Ітіхару та Деккера в трійці центральних захисників, тоді як Богард, Шин та Чавес розташуються в центральній вісі, а Меердінк гратиме на вістрі атаки.
Арда Туран, на тлі нічиєї проти черкаського ЛНЗ (2:2), залучив до стартового складу Вінісіуса на правий фланг оборони, тоді як Очеретько та Ізакі гратимуть у центрі поля, а Еліас та Невертон розташуються в нападі.
АЗ: Зут — Ітіхара, Деккер, ван Дейл — Майкума, Богард, Шин, Чавес — Пататі, Меердінк, Садік.
Запасні: Овусу-Одуро, Вергюлст, Деен, Пенетра, Перротт, Мейнанс, Єнсенс, Дейкстра, Уфкір, Сміт, Ковач, Мену, Роббемонд.
Запасні: Твардовський, Траоре, Марлон Сантос, Марлон Гомес, Егіналду, Азарові, Грам, Бондаренко, Конопля, Лукас, Мейрелліш, Проспер.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Ізакі — Аліссон, Еліас, Невертон.
Гра АЗ — Шахтар почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.