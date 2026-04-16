Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють нідерландський АЗ та донецький Шахтар.

Нідерландський АЗ та донецький Шахтар зіграють матч-відповідь чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА на стадіоні АФАС.

Лірой Ехтелд, після поразки в першій грі (0:3), використав із перших хвилин Ітіхару та Деккера в трійці центральних захисників, тоді як Богард, Шин та Чавес розташуються в центральній вісі, а Меердінк гратиме на вістрі атаки.

Арда Туран, на тлі нічиєї проти черкаського ЛНЗ (2:2), залучив до стартового складу Вінісіуса на правий фланг оборони, тоді як Очеретько та Ізакі гратимуть у центрі поля, а Еліас та Невертон розташуються в нападі.

АЗ: Зут — Ітіхара, Деккер, ван Дейл — Майкума, Богард, Шин, Чавес — Пататі, Меердінк, Садік.

Запасні: Овусу-Одуро, Вергюлст, Деен, Пенетра, Перротт, Мейнанс, Єнсенс, Дейкстра, Уфкір, Сміт, Ковач, Мену, Роббемонд.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Ізакі — Аліссон, Еліас, Невертон.