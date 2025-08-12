Інше

Football.ua зібрав для вас головні трансферні новини минулого тижня (04.08.2025 — 10.08.2025).

Літнє трансферне вікно поступово підходить до завершення, але активність клубів лише зростає. Кожен день приносить нові несподіванки і потужні підписання, які здатні змінити хід сезону.

Минулого тижня на ринку відбулося кілька гучних переходів, які вже привернули увагу вболівальників і експертів. Пропонуємо вашій увазі добірку найяскравіших трансферів, що заслуговують на особливу увагу.

*усі суми трансферів вказано згідно з даними Transfermarkt

Benjamin's signing day 📸 — Manchester United (@ManUtd) August 10, 2025

Вік: 22

Громадянство: Словенія

Позиція: центральний нападник

Вартість: €76,5 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Багатотижнева трансферна сага нарешті завершилася — Беньямін Шешко офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед і вже був урочисто представлений на Олд Траффорд. Молодий словенський форвард приєднався до англійського гранда із німецького клубу РБ Лейпциг в рамках великої угоди, що включає гарантовані 76,5 мільйонів євро та додаткові бонуси на суму 8,5 мільйонів.

22-річний нападник уклав контракт із "червоними дияволами" до літа 2030 року, що свідчить про довгострокові плани клубу на нього. За інформацією близьких до клубу джерел, Шешко ще наприкінці минулого тижня чітко висловив бажання перейти саме до Манчестер Юнайтед, що значно прискорило процес переговорів.

Цей трансфер підкреслює наміри Юнайтед посилити атаку та зробити ставку на перспективного форварда, який уже показав свій потенціал у Бундеслізі. Очікується, що Шешко відіграватиме важливу роль у команді, яка прагне повернутися до боротьби за найвищі місця в англійському футболі.

𝑳𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 is Blue 🐅💙pic.twitter.com/FqJtwuv3nC — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

Вік: 26

Громадянство: Уругвай

Позиція: центральний нападник

Вартість : €53 млн

Контракт: до 30 червня 2028 року

Дарвін Нуньєс офіційно перейшов з Ліверпуля до саудівського клубу Аль-Хіляль, повідомляє офіційний сайт клубу з Ер-Ріяда. Сума трансферу 26-річного уругвайського нападника склала 53 мільйони євро плюс бонуси, а гравець підписав трирічний контракт із новим клубом.

У липні 2022 року Ліверпуль заплатив за Нуньєса 75 мільйонів євро, викупивши його у Бенфіки. За час виступів у складі "червоних" у Прем’єр-лізі футболіст провів 143 матчі, забив 40 голів та віддав 26 результативних передач. З клубом Нуньєс здобув Суперкубок Англії, чемпіонський титул та Кубок англійської ліги.

До переходу в Європу Дарвін грав за Альмерію і рідний Пеньяроль. У складі збірної Уругваю на його рахунку 13 забитих м’ячів і три асисти у 35 матчах. Раніше Аль-Хіляль відмовився брати участь у Суперкубку Саудівської Аравії.

Lucas Chevalier tells us a bit more about himself! 👀 pic.twitter.com/DYzp1a36Oi — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 9, 2025

Вік: 23

Громадянство: Франція

Позиція: воротар

Вартість : €40 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року



Раніше було досягнуто домовленості між Ліллем і ПСЖ щодо трансферу воротаря Люка Шевальє. Тепер цей перехід офіційно завершено — 23-річний француз підписав контракт із парижанами до літа 2030 року та отримав ігровий номер 30.

Шевальє, вихованець Лілля та уродженець Кале, пройшов шлях від дитячих команд Північної Франції до статусу одного з найкращих воротарів Ліги 1. Минулого сезону він провів 34 матчі в чемпіонаті, 11 з яких закінчив із "сухими" воротами, допомагаючи клубу посісти друге місце за результативністю захисту після ПСЖ.

Окрім успіхів на клубному рівні, Люка вже дебютував у національній збірній Франції та став номінантом на престижну нагороду імені Лева Яшина. У ПСЖ дуже задоволені цим підписанням і сподіваються, що воротар одразу проявить себе в матчі за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема.

Вік: 33

Громадянство: Південна Корея

Позиція: лівий вінгер

Вартість : €22 млн

Контракт: до 31 грудня 2027 року



Епоха Сона в Тоттенгемі офіційно завершилася: 33-річний капітан і талісман команди приєднався до клубу МЛС Лос-Анджелес. Цей трансфер став рекордним для ліги і поклав крапку в десятирічній історії південнокорейця в Лондоні, де він провів 454 матчі та забив 173 голи.

Останнім матчем Сона за Тоттенгем став фінал Ліги Європи, де він підняв над головою трофей як капітан — символічне завершення його вражаючої кар’єри в клубі. За цей час він також здобув Золотий бутс і нагороду Пушкаша за видатний гол.

Голова клубу Деніел Леві назвав Сона одним із найвидатніших гравців Тоттенгема, підкресливши не лише його футбольний талант, а й особисті якості. Контракт із Лос-Анджелес розрахований до кінця 2027 року з опцією продовження.

Вік: 23

Громадянство: Швейцарія

Позиція: опорний півзахисник

Вартість : €36 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року



Опорний півзахисник Ардон Яшарі залишив Брюгге та став гравцем Мілана, про це повідомляє офіційний сайт італійського клубу. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, сума трансферу склала 38 млн євро з урахуванням бонусів, а контракт із 23-річним швейцарцем розрахований до червня 2030 року.

Яшарі перейшов до Брюгге з Люцерна у липні 2024 року за 6 млн євро. За два сезони він провів 52 матчі у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив 6 асистів, ставши найкращим гравцем чемпіонату Бельгії сезону 2024/25. У минулому сезоні він також допоміг клубу здобути Кубок країни.

За національну збірну Швейцарії Ардон провів 4 матчі та віддав 2 результативні передачі. У Мілані півзахисник гратиме під номером 30. Раніше повідомлялося, що клуб також зацікавлений у придбанні іншого швейцарця з Янг Бойз.

JP6 🔒 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 5, 2025

Вік: 30

Громадянство: Португалія

Позиція: опорний півзахисник

Вартість : €5 млн (оренда)

Контракт: до 30 червня 2026 року



Тоттенгем офіційно підтвердив підписання орендної угоди з півзахисником Баварії Жоау Паліньєю. Контракт з 30-річним португальцем розрахований до літа 2026 року.

Лондонський клуб також отримав опцію викупу гравця, а за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума викупу може сягати близько 30 мільйонів євро.

Минулого сезону Палінья дебютував за Баварію, провівши 25 матчів, проте не відзначився результативними діями.

Вік: 24

Громадянство: Кот-д'Івуар

Позиція: центральний нападник

Вартість : €30 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Астон Вілла офіційно оголосила про підписання контракту з нападником Еванном Гессаном, який перейшов із Ніцци. Сума трансферу склаладає 35 млн євро з урахуванням бонусів.

24-річний форвард підписав п’ятирічну угоду з англійським клубом. Гессан добре проявив себе в минулому сезоні Ліги 1.

Він став найкращим бомбардиром Ніцци, забивши 12 голів та віддавши 8 результативних передач у 33 матчах.

Signing off with this 😁 pic.twitter.com/hfIHZnDVn4 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 6, 2025

Вік: 21

Громадянство: Франція

Позиція: опорний півзахисник

Вартість : €28,7 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Леслі Угочукву, французький опорний півзахисник, приєднався до Челсі влітку 2023 року з Ренна за 27 млн євро. Проте, за два роки у складі "пенсіонерів" він провів лише 15 матчів.

У минулому сезоні футболіст був у оренді в Саутгемптоні, де зіграв 31 гру, відзначившись одним голом і двома асистами. Цей досвід допоміг йому закріпитися на футбольному полі.

Цього літа Угочукву перейшов до Бернлі за майже 23 млн євро. Контракт із новим клубом розрахований до 2030 року.

Вік: 26

Громадянство: Англія

Позиція: центральний півзахисник

Вартість : €28,65 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року



Кірнан Дьюзбері-Голл офіційно став гравцем Евертона, підписавши контракт на п’ять років до літа 2030 року. Деталі угоди з Челсі не розголошуються. Центральний півзахисник став п’ятим новачком "ірисок" цього літа.

Раніше вихованець Лестера грав в оренді за Блекпул і Лутон Таун, а потім закріпився в основі "лисів". У липні 2024 року він перейшов до Челсі, де відіграв 36 матчів, забив 4 голи та зробив 3 асисти. Особливо важливим був його внесок у перемогу клубу в Лізі Європи — він зіграв у всіх 15 матчах турніру.

Новачок Евертона зізнався, що дуже радий новому виклику, а менеджер Девід Моєс відзначив, що досвід і рівень гри Дьюзбері-Голла допоможуть йому швидко адаптуватися у клубі, де він вже отримав підтримку вболівальників.



Вік: 23

Громадянство: Албанія

Позиція: центральний нападник

Вартість : €23 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Армандо Броя офіційно покинув Челсі та приєднався до Бернлі, повідомляє клуб. Контракт 23-річного нападника розрахований до червня 2030 року, а сума трансферу, за даними transfermarkt, склала 23 млн євро.

Броя перебував у системі Челсі з 2009 року, провівши за "синіх" 38 матчів, забивши 3 голи та віддавши 2 асисти. Минулого сезону він грав в оренді за Евертон, взявши участь у 11 поєдинках, проте без результативних дій. Раніше також грав за Вітесс, Саутгемптон і Фулгем.

За збірну Албанії нападник зіграв 27 матчів, у яких відзначився 5 голами та 3 асистами. Це новий етап у кар’єрі гравця, який тепер має закріпитись у Бернлі.