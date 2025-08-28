Інше

Ліонель Скалоні оприлюднив підсумковий склад на вересневі поєдинки відбору до чемпіонату світу.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні оголосив фінальну заявку команди на вересневі матчі проти Венесуели та Еквадору у рамках відбору до чемпіонату світу. До складу увійшли як досвідчені зірки, так і перспективні таланти.

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Херонімо Рульї (Марсель), Вальтер Бенітес (Крістал Пелас).

Захисники: Науель Моліна (Атлетіко), Хуан Фойт (Вільярреал), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Леонардо Балерді (Марсель), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Гонсало Монтьєль, Маркос Акунья (обидва — Рівер Плейт), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Хуліо Солер (Борнмут).

Півзахисники: Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Алан Варела (Порту), Леандро Паредес (Бока Хуніорс), Клаудіо Ечеверрі (Баєр), Франко Мастантуоно (Реал), Ексек’єль Паласіос (Баєр), Родріго Де Поль (Інтер Майамі), Тьяго Альмада (Атлетіко), Джовані Ло Чельсо (Бетіс), Ніко Пас (Комо), Валентін Карбоні (Дженоа).

Нападники: Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Хуліан Альварес (Атлетіко), Лаутаро Мартінес (Інтер), Ніколас Гонсалес (Ювентус), Джуліано Сімеоне (Атлетіко), Флако Лопес (Палмейрас).

Зазначимо, що команда Скалоні вже забезпечила собі путівку на Мундіаль-2026.