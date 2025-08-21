Інше

Форвард Інтер Маямі зізнався, що вже багато років обговорює цю ідею з аргентинською зіркою.

Нападник Інтер Маямі Луїс Суарес розповів про свої плани на завершення футбольної кар'єри, повідомляє The New York Times.

"Я хотів би завершити свою кар'єру разом з Мессі, оскільки ми обговорюємо це вже багато років. Це справді можливо", — зізнався уругвайський форвард.

Водночас Суарес зазначив, що остаточне рішення залежить від умов контрактів та особистих планів:

"Проте все залежить від продовження наших контрактів, і кожен з нас ухвалить правильне рішення у відповідний час", — сказав уругваєць.

Раніше стало відомо, що Луїс Суарес з великою ймовірністю залишить Інтер Маямі наприкінці 2025 року.