Французького нападника пропонують іншим клубам, найближче до угоди — мексиканський Пумас.

АЕК розглядає варіант дострокового розставання з колишнім форвардом Манчестер Юнайтед Антоні Марсьялем.

За інформацією інсайдера Себастьяна Дені, послуги 28-річного нападника були запропоновані щонайменше шести клубам. Найбільш зацікавленим у його підписанні виявився мексиканський Пумас, із яким уже ведуться предметні переговори.

Марсьяль приєднався до грецького клубу у вересні 2024 року як вільний агент. У попередньому сезоні він зіграв 23 матчі, забив 9 м’ячів та віддав 2 гольові передачі. У новій кампанії француз поки що обмежився лише 32 хвилинами в кваліфікації Ліги конференцій.

Контракт нападника з АЕКом чинний до літа 2027 року, а його орієнтовна ринкова вартість зараз становить 7,5 мільйона євро.