Інше

ФІФА продовжують експериментувати.

ФІФА об'єднає вересневі та жовтневі перерви на матчі збірних в одне вікно починаючи з наступного року. Про це повідомляє іспанське видання ElDesmarque.

За інформацією джерела, з 2026 року вереснева та жовтнева міжнародні перерви будуть об'єднані в одну тритижневу, тоді як листопадове міжнародне вікно залишиться без змін.

Зокрема, перша осіння міжнародна перерва 2026 року запланована на період з 21 вересня по 6 жовтня. Вона триватиме загалом 16 днів, що відповідає трьом тижням без клубного футболу. Кожна збірна зіграє максимум чотири матчі замість нинішніх двох.

Цей план затверджено, як мінімумом до 2030 року.

