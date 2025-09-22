Завершилася 1306 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Канада, Австралія, Велика Британія та Португалія визнали незалежність Палестинської держави. Так, Канада та Велика Британія стали першими країнами «Великої сімки», які це зробили

🔸 Дональд Трамп пообіцяв захищати Польщу та країни Балтії в разі російської ескалації 

🔸 ГУР уразило три гелікоптери Мі-8 та російську радіолокаційну станцію в тимчасово окупованому Криму 

🔸 Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що у відкритому доступі виявили архів із персональною інформацією понад 20 мільйонів українців. У Мінцифри відповіли, що витоків інформації із «Дії» не було 

🔸 Білорусь не бажає воювати із сусідами та зацікавлена у зниженні напруженості з Польщею — заявив міністр оборони країни Віктор Хренін 

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Оперативна інформація станом на 22:00 21.09.2025 щодо російського вторгнення
З початку доби відбулося 123 бойових зіткнення.
 
Противник завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 85 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 2480 дронів-камікадзе та здійснив 3636 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак загарбників. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 143 обстріли, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали десять атак ворога поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка. Ще п’ять бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник намагається наступати у районі Серебрянки, наразі точиться бій.
На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальних дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 167 окупантів, з яких 98 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 23 безпілотних літальних апарати та автомобіль окупантів. Також українські воїни уразили чотири артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак в районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке. Досі тривають два бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Ольгівського.
На Оріхівському напрямку ворог шість разів намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки, два боєзіткнення тривають дотепер.
На Придніпровському напрямку бойових зіткнень на даний час не зафіксовано.

Сьогодні слід відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. 

Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН – різні заходи, зустрічі. Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі – вже завтра. Плануємо також на тижні зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього. 

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме.

 

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!