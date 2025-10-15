Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 жовтня 2025 року.

Завершилася 1329 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав підтвердження щодо наявності російського громадянства "в певних осіб" й ухвалив щодо них "відповідні рішення", не назвавши імен. А згодом СБУ підтвердила, що українське громадянство припинили очільнику Одеси, бо він, мовляв, має дійсний закордонний паспорт. У спецслужбі кажуть, що російський суд скасував чинність його внутрішнього паспорта рф за зверненням представників самого ж одеського міського голови. Сам Труханов заперечує наявність у себе російського громадянства і готується оскаржувати рішення президента в суді.

- російські війська атакували вантажівки Управління ООН з координації гуманітарних справ в Білозерській громаді. Унаслідок атаки один транспортний засіб згорів, інший — серйозно пошкоджений. Ще дві вантажівки змогли вирватися з-під ударів. У цей час у складі конвою перебував італійський посадовець, який не постраждав. В італійському МЗС засудили такі атаки, назвавши їх "неприйнятними".

- Із січня 2022 року по вересень 2025 року правоохоронці відкрили 289 600 кримінальних справ про самовільне залишення частин та дезертирство. Серед них 235 646 кримінальних проваджень стосуються саме СЗЧ, тоді як 53 954 — дезертирства.

- В Офісі генерального прокурора заявили, що 44-річного Володимира Маліцького — єдиного доглядальника свого тяжкохворого 82-річного батька, якого мобілізували на Львівщині — звільнили зі служби. Крім того, на тимчасового виконувача обов’язків керівника ТЦК склади адміністративний протокол за перевищення службових повноважень, а матеріали також скерували на розгляд суду.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час загалом відбулося 154 бойові зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинула 129 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3 535 дронів-камікадзе та здійснили 2 929 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав чотири авіаудари, скинув 12 керованих бомб, здійснив 131 обстріл, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 16 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.

Сім разів агресор намагався просунутися на наші позиції на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Піщане та в напрямку Петропавлівки й Новоплатонівки. Одна ворожа атака триває дотепер.

На Лиманському напрямку українські захисники сьогодні відбили сім російських атак. Ворог наступав у напрямку Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє й Колодязі.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося два бойові зіткнення з противником у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили десять ворожих атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 59 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки. За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 153 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки та п’ять безпілотних літальних апаратів; уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами та чотири гармати.

На Олександрівському напрямку наші оборонці вже відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського. Ще шість бойових зіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог сьогодні не проводив жодних наступальних дій.

На Оріхівському напрямку противник п’ять разів наступав поблизу Степового, Плавнів та Степногірська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Був сьогодні на доповіді керівник Служби безпеки України Василь Малюк. Я дякую службі за сильну роботу на захист України, на протидію російським агентурним мережам.

І також була розмова по ситуації в прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом.

Дякую всім, хто з Україною. Дякую кожному, хто захищає нашу державу й додає сили людям. Слава Україні!".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!