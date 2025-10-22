Інше

Камерунець продовжить кар'єру в Азербайджані.

Колишній нападник Порту Венсан Абубакар став гравцем Нефтчі, повідомляє прес-служба азербайджанського клубу.

Угода з 33-річним камерунцем розрахована на один рік із опцією продовження ще на один сезон. Він дістався азербайджанцям безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Останнім клубом Венсана був турецький Хатайспор, де він виступав минулого сезону — на його рахунку 28 матчів, два голи та три асисти.

Також Абубакар виступав за Порту, Бешикташ, Валансьєн, Ан-Наср та Лор'ян.

Після восьми турів Нефтчі, у складі якого виступає українець Андрій Шторгін, набрав дев'ять очок і посідає сьоме місце у чемпіонаті Азербайджану.