Молодой форвард опережает график восстановления.
Ансу Фати, Getty Images
04 января 2021, 22:59
Нападающий каталонской Барселоны Ансу Фати может восстановиться к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
Как сообщает пресс-служба клуба, восстановление игрока опережает график и обнадеживает тренерский штаб.
Читай также: Фати — самый юный бомбардир в истории Эль Класико
Целью самого футболиста является возвращение на поле уже в середине февраля. Отметим, что серьезную травму футболист получил в ноябре 2020 года.
В текущем сезоне на счету Фати 11 матчей за "сине-гранатовых" во всех турнирах, в которых он забил пять голов.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.