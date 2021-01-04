Лига чемпионов

Молодой форвард опережает график восстановления.

Нападающий каталонской Барселоны Ансу Фати может восстановиться к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Как сообщает пресс-служба клуба, восстановление игрока опережает график и обнадеживает тренерский штаб.

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Целью самого футболиста является возвращение на поле уже в середине февраля. Отметим, что серьезную травму футболист получил в ноябре 2020 года.

В текущем сезоне на счету Фати 11 матчей за "сине-гранатовых" во всех турнирах, в которых он забил пять голов.

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