Вінгер Арсенала приєднається до нового клубу на правах оренди.
Ріс Нельсон, getty images
01 вересня 2025, 17:14
Брентфорд узгодив оренду вінгера Арсенала Ріса Нельсона, про що повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо.
Англієць віддав перевагу "бджолам", попри інтерес з боку інших клубів АПЛ та Європи. Наразі 24-річний футболіст прямує на медичне обстеження, після чого підпише контракт із Брентфордом.
Минулого сезону Нельсон виступав за Фулгем, де провів 13 матчів, забивши 2 м’ячі та віддавши одну гольову передачу.
У складі Арсенала вінгер зіграв 90 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 8 голами та 9 асистами.