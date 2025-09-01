Англія

Вінгер Арсенала приєднається до нового клубу на правах оренди.

Брентфорд узгодив оренду вінгера Арсенала Ріса Нельсона, про що повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

Англієць віддав перевагу "бджолам", попри інтерес з боку інших клубів АПЛ та Європи. Наразі 24-річний футболіст прямує на медичне обстеження, після чого підпише контракт із Брентфордом.

Минулого сезону Нельсон виступав за Фулгем, де провів 13 матчів, забивши 2 м’ячі та віддавши одну гольову передачу.

У складі Арсенала вінгер зіграв 90 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 8 голами та 9 асистами.